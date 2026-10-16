16/10 – Istat, oltre 5 milioni di persone in povertà – Il richiamo di Mattarella: “Troppe giornate nazionali” – La crisi del calcio italiano

Istat, oltre 5,4 milioni di persone in povertà assoluta nel 2025. Per Massimiliano Dona (Unc) restano “dati da Terzo Mondo”.

Mattarella richiama le Camere: “Contenere il numero di Giornate nazionali, siamo ormai a 51”. Il presidente della Repubblica ha inviato una lettera ai due presidenti di Camera e Senato dopo aver promulgato la legge recante “Istituzione della giornata nazionale del riciclo della Carta”.

Lo storico poker di sconfitte in Champions certifica la crisi del calcio nostrano, che attende le riforme. Ben 14 gol subiti in 4 gare dalle italiane, il baluardo della difesa sacrificato sull’altare della prestazione.