14/10 – “La Nato si prepari a un letale attacco ibrido russo” – Seviziata per ore durante un gioco erotico – Sarandon: “Usa fuori di testa”

“La Nato si prepari ad un letale attacco ibrido russo”. A dirlo il vicepremier e ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times. Secondo Sikorski il rischio di vittime sta aumentando mentre Mosca intensifica la campagna di sabotaggio sul suolo europeo.

Seviziata per 12 ore durante un gioco erotico, arrestato il compagno. L’uomo era sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Susan Sarandon apre la Festa del Cinema di Roma e attacca l’amministrazione Usa: “Gaza? Importante farsi arrestare per i troppi morti che ci sono. L’annuncio dell’esecuzione in diretta tv? In Usa strafatti e fuori di testa”.