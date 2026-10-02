02/10 – Scoperta in Val di Susa setta pseudo religiosa – Le proteste degli studenti infiammano la Francia – Figc a rischio commissaraimento

Scoperta in Val di Susa setta pseudo religiosa, arrestato il “Maestro”. Violenze sessuali e maltrattamenti sulle “adepte”, anche minori. Indagini ancora in corso, appello dei carabinieri: “Vittime si facciano avanti”.
Le proteste degli studenti infiammano la Francia, oltre 600 fermi. A Marsiglia preside cosparso di benzina. Il governo convoca la riunione di crisi.
Figc a rischio commissaraimento per la mancata presentazione del tesseramento da parte di Malagò. Fissate per il 6 ottobre la Giunta e il Consiglio del Coni. Buonfiglio: “Non lasceremo spazio a interpretazioni”.