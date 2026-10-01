01/10 – Paura sul volo Flydubai diretto a Tel Aviv – Ustica, ritirata la richiesta di archiviazione – Balzo dell’inflazione al 4,2%

Paura sul volo Flydubai diretto a Tel Aviv, copilota accoltella il comandante. Secondo le autorità israeliane voleva far schiantare l’areo: “Tentato 11 settembre”. Aggressore arrestato e interrogato dai sauditi. Netanyahu: “Tragedia evitata grazie a passeggeri ed equipaggio, sono eroi”.
Ustica, la procura di Roma chiede al Gip la revoca richiesta archiviazione, la Francia collaborerà nell’inchiesta. Lo Voi: “Nuovi scenari per l’indagine”.
Istat, a settembre balzo dell’inflazione: 4,2%. La variazione più intensa da tre anni. Pesa il caro carburanti. Per Unc:”Un autunno caldissimo”.