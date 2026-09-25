25/09 – Via libera al decreto scuola – Visita di Xi Jinping alla Casa Bianca – Nazionale, parte il Mancini bis alla ricerca del rilancio

Via libera al decreto scuola. Tetto agli stranieri e divieto di indossare il burqa. Meloni: “Strumenti di buonsenso, evitiamo classi-ghetto”. Schlein: “Caccia alle streghe sulla pelle dei piccoli”.
Visita di Xi Jinping alla Casa Bianca. Al centro dei colloqui con Trump, le relazioni commerciali, l’intelligenza artificiale, la guerra in Iran e il sostegno Usa a Taiwan.
Parte il Mancini bis alla ricerca del rilancio, la Nazionale del nuovo corso al primo impegno in Nations League contro il Belgio all’Olimpico.