Home > Podcast > 22/09 – Braccio di ferro tra Trump e i media americani – Scuola, verso il limite ad alunni stranieri – De Martino rivoluziona Sanremo

Braccio di ferro tra Donald Trump e i media americani. Cnn, Politico e Ms Now faranno causa all’amministrazione dopo la messa al bando dalla Casa Bianca. I principali network tv annunciano lo stop alla copertura delle attività del presidente.

Scuola, verso Cdm giovedì, atteso il provvedimento sul limite ad alunni stranieri in classe e divieto burqa e niqab. L’opposizione attacca: “Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini”.

Sanremo, rivoluzione De Martino, dalla serata Eurovision al veto sull’IA.