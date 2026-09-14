Home > Podcast > 14/09 – Kiev a Ue e Nato: “I barbari sono alle vostre porte” – Giorgetti avverte: “Tenere sotto controllo il debito” – F1, ancora Antonelli

Raid russo su un treno e una stazione di servizio al confine con la Polonia. Kiev all’Ue e all Nato: “I barbari sono alle vostre porte”. Intanto Mosca apre ad una ripresa dei colloqui trilaterali a ottobre. Trump a Zelensky: “La smetta di colpire le raffinerie russe”.

Manovra, Giorgetti avverte: “Con l’aumento dei tassi tenere sotto controllo il debito”. Il ministro rilancia sulla flat tax al 5% sugli aumenti degli stipendi ai giovani: “Il governo al lavoro sul riordino dei bonus”.

In Spagna nuovo trionfo di Kimi Antonelli che beneficia di una virtiual safety car. Quarto Leclerc con la Ferrari, ritiro per Hamilton.