09/09 – Haaretz: Netanyahu fu avvertito dei piani di Hamas – Vannacci a un corso della polizia – Il Napoli sfida l’Arsenal

Haaretz: Netanyahu fu avvertito dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier nega: “Menzogna totale”. Dodici paesi sanzionano i prodotti dei coloni. Londra accusa, in Cisgiordania pulizia etnica e Israele chiude gli occhi
Vannacci ad un corso aggiornamento Fsp polizia. Il dipartimento Ps: “Il convegno non sarà aggiornamento professionale”.
Champions, il Napoli in cerca di riscatto dopo il ko con l’Inter in campionato, Allegri sfida l’Arsenal finalista lo scorso anno. McTominay operato al cuore, 2 settimane di riposo.