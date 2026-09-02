02/09 – Duplice omicidio-suicidio, morti tre fratelli – Le minacce degli scommettitori colpiscono il tennis – F1, è il weekend di Monza

Duplice omicidio-suicidio a Benevento, morti tre fratelli. Gestivano un ristorante di famiglia, indagini in corso per chiarire dinamica e movente, ipotesi di una lite all’origine della strage. Il sindaco di Apice: “Comunità sconvolta”.
Le minacce degli scommettitori continuano a colpire i tennisti, l’ultima denuncia arriva da Matteo Berrettini dopo l’esordio vincente agli Us Open. Da Lucrezia Stefanini a Mattia Bellucci fino ad Elina Svitolina, la lista dei giocatori minacciati si allunga.
L’Italia sogna a Monza con Kimi Antonelli e le due Ferrari, Salvini: “Lavoriamo per Imola”.