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mercoledì 20 maggio 2026

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20/05 – Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani – Insulti e minacce in aula ai genitori di Martina Carbonaro – Emergenza Ebola

20/05 – Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani – Insulti e minacce in aula ai genitori di Martina Carbonaro – Emergenza Ebola
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Maldive, recuperati dal team di esperti finlandesi due dei quattro corpi dei sub italiani che si trovavano ancora nella grotta dell’atollo di Vaavu dopo la tragica immersione. Si tratta di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Meteo permettendo, si punta a chiudere l’operazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo e dispone le autopsie.

Insulti e minacce di morte in aula ai genitori di Martina Carbonaro, la minorenne uccisa a Napoli dall’ex fidanzato 18enne.

Per l’Oms il virus Ebola rappresenta un’emergenza di sanità pubblica, ma non è pandemia.

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