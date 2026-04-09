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giovedì 9 aprile 2026

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09/04 – Iran, una tregua fragilissima – Femminicidio Tramontano, appello bis per Impagnatiello – Calcio, la relazione di Gravina

09/04 – Iran, una tregua fragilissima – Femminicidio Tramontano, appello bis per Impagnatiello – Calcio, la relazione di Gravina
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Iran, una tregua fragilissima. Trump annuncia lo stop al conflitto: “Vittoria totale per gli Usa, ma se l’accordo non è buono torniamo in guerra”. Non si fermano raid dell’Idf in Libano, decine di morti e centinaia di feriti a Beirut, coinvolto anche un veicolo italiano dell’Unifil.

Femminicidio di Giulia Tramontano, appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione”. Condannato per aver ucciso la donna il 27 maggio del 2023.

La relazione di Gravina dopo le dimissioni: “Serie A vecchia, pochi italiani e giovani”. Il presidente dimissonario della Figc: “Bisogna intervenire in modo radicale”.

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