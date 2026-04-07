08/04 – Crosetto: “Rispettare gli accordi con gli Usa” – Smart working e crisi energetica – Conte apre al ritorno in Nazionale

Iran, Crosetto: “Da 75 anni nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi sulle basi Usa”. Il ministo della Difesa: “Non siamo in guerra”.
Smart working e crisi energetica in Italia. Il lavoro da remoto torna d’attualità come strumento di risparmio contro gli effetti della guerra all’Iran. Il governo studia i vari scenari in funzione dell’evolversi della situazione in Medioriente.
Antonio Conte apre al ritorno in Nazionale, De Laurentiis: “Se me lo chiedesse lo libererei”. Nella corsa alla presidenza della Figc il numero uno della Lega Dilettanti Giancarlo Abete ribadisce: “Partire dai contenuti, non dai nomi”.