19/03 – Israele uccide ancora in Iran, che minaccia: “Colpiremo i Paesi del Golfo” – Come cambia il consumo di droga – Gravina e i giovani

Israele uccide il ministro dell’Intelligence di Teheran e attacca un mega impianto di gas iraniano. Il regime giura vendetta e avverte: “Attaccheremo i Paesi del Golfo”. Trump punge gli alleati occidentali: “Potremmo lasciare la responsabilità su Hormuz ai Paesi che lo utilizzano”. L’Iran giustizia un cittadino svedese accusato di essere una spia del Mossad.
Meno ecstasy più ketamina e coca: ecco il “borsino” della droga nell’Unione europea.
Con il nuovo progetto giovani Gravina archivia l’ipertatticismo e vara “officina talento”.