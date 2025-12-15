Ep.732 – Sparatoria sulla spiaggia di Sydney durante l’hanukkah, almeno 12 morti – Zelensky: “Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato”

Sparatoria sulla spiaggia di Sydney durante l’hanukkah, almeno 12 morti tra cui il rabbino della città. Ucciso uno dei due attentatori. Netanyahu accusa: “Canberra ha gettato benzina sul fuoco dell’antisemitismo”.
Zelensky a Berlino vede i negoziatori Usa: “Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato”. Oggi vertice con i leader europei, ci sarà anche Meloni.
Prosegue la maledizione del Milan con le neopromosse, col Sassuolo finisce 2-2. Allegri ribadisce che l’obiettivo stagionale è la zona Champions.