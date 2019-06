L'oroscopo di venerdì 7 giugno: Toro, emozioni tutte da vivere

La giornata segno per segno

Ariete - La dialettica vi aiuterà a convincere un superiore ad autorizzare un vostro progetto. Amori improvvisi.

Toro - Un viaggio di lavoro sarà una buona occasione per fare esperienze stimolanti. Forti .

Gemelli - Nel lavoro in questo periodo avrete bisogno di una dose in più di grinta: il momento è duro. Pensieri d'amore.

Cancro - Avrete l'opportunità di raccogliere notevoli consensi per un vostro progetto di lavoro. Serata eccitante.

Leone - Nei rapporti con i collaboratori evitate discussioni che possono solo peggiorare il rendimento. Non potreste essere più amati

Vergine - È tempo di riprendere in mano la situazione lavorativa e di prendere nuove iniziative. In amore cambiate tattica

Bilancia - Giornata proficua per chi esercita un'attività intellettuale o una professione. In amore non bruciate le tappe.

Scorpione - Non abbiate fretta di arrivare nel lavoro: l'importante è andare nella direzione giusta. In amore non fate voi il primo passo.

Sagittario - Un viaggio di lavoro amplierà i vostri orizzonti: datevi da fare senza perdere tempo. L'amore arriverà.

Capricorno - Nel lavoro conviene sempre mantenere la lucidità, tanto più nelle emergenze improvvise. Serenità negli affetti.

Acquario - Avete impostato bene le trattative di affari: non servono modifiche nella strategia. Cuore in subbuglio

Pesci - Giornata favorevole nel lavoro: a patto che freniate la vostra lingua e siate diplomatici. In amore siete troppo esigenti.

