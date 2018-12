L'oroscopo di venerdì 7 dicembre: Acquario, siate più disponibili in amore

Ariete - Sul lavoro oggi rischiate solo di perdere tempo: non ci sono le condizioni per rilanciare. Bene le questioni di cuore

Toro - Situazione difficile ma anche stimolante nella vostra professione: metterete alla prova le vostre qualità. Serenità ritrovata in amore.

Gemelli - Avrete presto la possibilità di rafforzare la vostra posizione professionale: siate vigili. Un amore spensierato è quel che ci vuole per voi

Cancro - L'atmosfera generale sta migliorando nel lavoro e potrete mettere a frutto le vostre capacità. L'amore non potrebbe andare meglio

Leone - Sforzatevi di stabilire un migliore "modus vivendi" con collaboratori e superiori. In amore non fatevi bloccare dalla paura.

Vergine - Avete delle buone possibilità di riuscire in un incarico nel quale qualcun altro ha ottenuto risultati deludenti. Dedicate più tempo a chi vi ama.

Bilancia - Nel lavoro moderate la vostra fretta e la vostra ambizione se non volete andare incontro a cocenti delusioni. L'intuito in amore non vi aiuta.

Scorpione - Nel lavoro agite di testa vostra, senza ascoltare l'opinione altrui, ma dopo aver valutato i pro e i contro. Vortice di avvenimenti in amore.

Sagittario - Buone prospettive in vista nel lavoro. Ma un incarico vi sarà affidato solo se vi dimostrerete all'altezza. Un sogno d'amore sta per realizzarsi.

Capricorno - Divergenze di vedute con i superiori su un nuovo progetto: l'importante è difendere le vostre con un pò di diplomazia. In amore il clima è eccellente.

Acquario - Siete troppo esigenti con voi stessi nel lavoro e rischiate di concludere poco per paura di sbagliare. In amore siate più disponibili.

Pesci - Nel predisporre nuovi piani di lavoro cercate di non trascurare nessun particolare. L'amore vi coglie impreparati.



