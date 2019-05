L'oroscopo di venerdì 3 maggio: Pesci, un amore da proteggere

La giornata segno per segno

Ariete - Le complicazioni nella professione vanno affrontate con grande fermezza e sicurezza di sé. Sentimenti da riscoprire.

Toro - Sapete quali sono i vostri obiettivi nel lavoro: tutto sta a convincere i superiori. In amore giocate meglio le vostre carte.

Gemelli - La vostra intraprendenza nel lavoro sarà premiata: i risultati concreti non si faranno attendere. Limpido l'orizzonte sentimentale

Cancro - Nel lavoro per fare carriera dovrete contare solo sulle vostre capacità. In amore temporale passeggero.

Leone - Ricordate che è meglio un piccolo successo piuttosto che grandi promesse, ma incerte. In amore non dovete accontentarvi

Vergine - Negli affari non vi sentite ancora soddisfatti, ma avete tempo per rimediare. In amore qualche nube.

Bilancia - Una brillante idea nel lavoro migliorerà la vostra immagine agli occhi dei superiori. L'amore riprende quota.

Scorpione - Non scartate a priori le opinioni dei vostri collaboratori contrarie alle vostre. In amore dovete essere disposti a fare qualche sacrificio.

Sagittario - Non correte dietro ai sogni, nel lavoro puntate su progetti concreti e realizzabili. Legami del cuore sempre più forti.

Capricorno - Nel settore del lavoro dovrete mettere in campo tutta la vostra esperienza e l'intuito. Svolta imprevista in amore

Acquario - Si impongono cambiamenti decisivi nell'impostazione della vostra attività. In amore avete parecchie chance.

Pesci - Con pazienza riuscirete ad assaporare la realizzazione di un progetto professionale. .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata