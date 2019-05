L'oroscopo di venerdì 31 maggio: Bilancia, osate di più

La giornata segno per segno

Ariete - Dalla decisione che prenderete oggi nel lavoro dipenderà il vostro futuro. In amore vi fate troppe domande e vi arrovellate senza motivo.

Toro - Curate di più le relazioni sociali se volete che qualche persona influente vi aiuti negli affari. Inquietudine in amore.

Gemelli - Non è il caso di avvilirsi: avete commesso un errore nel lavoro ma potete rimediare e farne tesoro. Qualcuno è stato conquistato dal vostro fascino.

Cancro - Gli errori commessi nel lavoro non devono bloccare la vostra intraprendenza. State sottovalutando l'insoddisfazione del partner.

Leone - Qualche difficoltà di carattere finanziario vi costringerà a rinunciare ad un progetto professionale. In amore qualcosa sta cambiando.

Vergine - Quello che può pregiudicare i risultati nel lavoro è la fretta di concludere. In amore il vostro comportamento leggero sarà punito.

Bilancia - Mettete alla prova le vostre capacità e il vostro intuito nella professione: non ve ne pentirete. Osate di più anche in amore.

Scorpione - Nessuno meglio di voi conosce le vostre capacità professionali: che aspettate per rilanciare? In amore successo insperato.

Sagittario - Nel discutere i particolari di un affare ci vuole una certa abilità, ma anche parecchia diplomazia. In amore non fate promesse che non potete mantenere.

Capricorno - Con l'esperienza e la determinazione che avete acquisito nulla sarà impossibile nel lavoro. Vita affettiva burrascosa.

Acquario - Non potete pensare di concludere un affare nel migliore dei modi senza impegnarvi a fondo. Cercate di capire in fretta quali sono i vostri veri sentimenti.

Pesci - Nel vostro lavoro i problemi possono essere risolti adottando un comportamento più deciso. È tempo di mettere con le spalle al muro un partner sfuggente.

