L'oroscopo di venerdì 28 settembre: Toro, non scherzate con i sentimenti altrui

La giornata di venerdì 28 settembre segno per segno

Ariete - Avete l'esperienza necessaria per aggirare qualsiasi ostacolo si presenti nel lavoro. In amore potete dirvi soddisfatti

Toro - La situazione nel lavoro sta diventando interessante e varrà la pena farsi avanti con coraggio.

Gemelli - Valutate con maggiore obiettività la situazione nel lavoro: solo così potrete capire in che direzione andare. Stimoli nuovi in amore.

Cancro - Dialettica e diplomazia sono le vostre armi migliori per dare la scalata al successo nella professione. Ottimo inizio per un nuovo amore.

Leone - Pensate con calma a nuovi progetti professionali: saranno decisivi per il vostro futuro. In amore scoprite sempre nuove affinità.

Vergine - Interessanti incontri professionali nei prossimi giorni vi apriranno nuovi sbocchi. In amore fate autocritica.

Bilancia - Siete insoddisfatti di voi stessi e di come procedono gli affari: è tempo di prendere decisioni drastiche. Rapporto burrascoso con un Capricorno.

Scorpione - Non potete permettervi troppe pause nel lavoro: la situazione è in rapida evoluzione e vi conviene sfruttarla. Bene il cuore.

Sagittario - Ascoltate i consigli di una persona che vi stima e tiene al vostro successo nel lavoro. Amori effimeri, da non sopravvalutare.

Capricorno - Avrete l'opportunità di iniziare una nuova attività lavorativa più adatta a voi e stimolante. Cuore in subbuglio

Acquario - Non ci sono molti ostacoli da superare per arrivare al vostro obiettivo negli affari. In amore mettete nel conto anche una delusione.

Pesci - Oggi dovete stare molto attenti alle occasioni che si presenteranno nel lavoro. Un amore altalenante.

