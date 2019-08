L'oroscopo di venerdì 23 agosto: Vergine, una persona vi stupirà

La giornata segno per segno

Ariete - Risolvete in fretta tutto quello che nel lavoro avete in sospeso: poi potrete pensare ad altri progetti. Vita affettiva decisamente gratificante.

Toro - Inaspettate circostanze fortunate da cogliere al volo nella vostra attività: possono non ripresentarsi più. Cuore ballerino.

Gemelli - Prima di prendere qualsiasi iniziativa di lavoro studiate attentamente la situazione. Momento di crisi negli affetti

Cancro - Non vi mancano le idee brillanti e il coraggio di prendere nuove iniziative professionali: valutate meglio i tempi. Vita affettiva allegra e stimolante.

Leone - Non vale la pena prendersela più di tanto per gli alti e bassi negli affari: è il prezzo da pagare al successo. In amore s'impone un chiarimento.

Vergine - L'obiettivo professionale è a portata di mano: raggiungerlo dipenderà solo dalla vostra abilità. Una persona vi stupirà...

Bilancia - Il lavoro in questo periodo è molto impegnativo, ma vi farà fare molte esperienze positive. L'amore vi dà lo sprint giusto.

Scorpione - Oggi sarete costretti a fronteggiare una grossa emergenza nel lavoro: ve la caverete egregiamente. Non troppo bene gli affetti.

Sagittario - Passata l'apatia nella professione siete in grado di elaborare grandi strategie. Incontri eccitanti in serata, se dureranno dipenderà anche da voi.

Capricorno - Nel lavoro mettete a frutto le esperienze acquisite e mostrate molto spirito di adattamento alle novità. Incertezza negli affetti.

Acquario - Dopo un periodo negativo finalmente la vostra strada verso il successo sarà sgombra da ogni ostacolo. In amore giocate d'astuzia.

Pesci - Nel lavoro cercate di tenere sempre in pugno la situazione: solo così non sarete colti alla sprovvista dagli eventi. Un grande successo in amore.

