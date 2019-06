L'oroscopo di venerdì 21 giugno: Gemelli, un amore sta per sbocciare

La giornata segno per segno

Ariete - Nel prendere posizione o nel fare nuovi piani di lavoro fatevi guidare dalla vostra capacità critica. Serenità in amore.

Toro - Vi attende un periodo di lavoro impegnativo e stressante, ma darà i suoi frutti. Un amore a rischio.

Gemelli - Non potete imporre le vostre opinioni ai colleghi, ma potete confrontarvi pacatamente. Un amore sta per sbocciare.

Cancro - Sarebbe imprudente dare il via a nuove iniziative di lavoro in un periodo tanto confuso. Tira e molla in amore: quanto può durare?

Leone - Grazie ai vostri buoni contatti nella professione potete pensare ad un rilancio. La vostra relazione affettiva reggerà alla burrasca.

Vergine - Organizzate un vertice con i collaboratori e mettete le carte bene in tavola. Tira e molla snervante con il partner.

Bilancia - Solo con le vostre forze riuscirete a farvi strada nella professione. In amore incontro folgorante in serata.

Scorpione - Si profilano nuove battaglie nell'ambiente di lavoro: cercate di tenere duro. In amore fate un esame di coscienza.

Sagittario - Avete trascurato per troppo tempo il vostro lavoro: ora dovrete impegnarvi al massimo per rimediare. In amore dubbi crescenti

Capricorno - Un evento insperato potrà imprimere un'accelerazione ai vostri affari. Attenzione alle trappole d'amore.

Acquario - In questi giorni troverete finalmente una soluzione ad un problema di lavoro che vi assilla. In amore bisogna pur rischiare.

Pesci - Notizie formidabili nel settore professionale: la meta è ormai a portata di mano. In amore una bella guerra.

