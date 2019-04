L'oroscopo di venerdì 12 aprile: Vergine, serata di incontri

La giornata segno per segno

Ariete - Basta solo darsi da fare e le cose andranno bene. Il percorso di coppia può andare avanti senza ostacoli

Toro - Tasche bucate e non è il momento adatto per spese pazze. Lavoro stabile, qualche frizione in amore.

Gemelli - Non avventuratevi in progetti a lungo termine. La solidità nel lavoro è sempre stata per te una garanzia. Male in amore.

Cancro - Dominare sempre la senza stanca, prenditi un po' di relax. Lascia che il partner soddisfi i suoi desideri di libertà.

Leone - Un rapporto che nasce con qualche ambiguità rischia di sfiorire presto. È opportuno prendere decisioni definitive. Nel lavoro sacrificio e pazienza.

Vergine - Le cose nel lavoro per voi possono andare bene, ma non dovete insistere con aspirazioni irrealizzabili. Serata di incontri allegri.

Bilancia - Guardate con un occhio più attento la situazione per capire in che direzione andare nel lavoro. L'amore procede alla grande.

Scorpione - Negli affari avete vinto e perso: fate tesoro soprattutto degli errori e le cose andranno bene. Amicizie allegre e stimolanti.

Sagittario - Nel lavoro rischiate molte delusioni se non vi muovete con la dovuta cautela. In amore certe decisioni vanno meditate a lungo.

Capricorno - La buona riuscita della vostra attività dipenderà quasi completamente dall'abilità organizzativa. L'amore vi dà una grande forza.

Acquario - Non intestarditevi: evitate di battere strade lavorative che non offrono grandi sbocchi. In amore siete sempre più coinvolti.

Pesci - Noia e stanchezza nel lavoro, ma la vostra vitalità vi dà forza per superare anche questi momenti. In amore chi ha detto basta non deve tornare sui propri passi.

