L'oroscopo di sabato 8 giugno: Bilancia, l'amore vi tiene in ansia

La giornata segno per segno

Ariete - Valutate con attenzione una nuova offerta di collaborazione: siete in grado di caricarvene un'altra? Ottimo inizio per un amore.

Toro - Cautela nelle nuove iniziative di lavoro: il momento non è particolarmente favorevole. Avete bisogno di un partner che vi capisca.

Gemelli - Frenate l'impulsività e soprattutto la tendenza all'improvvisazione: così non andrete lontano nel lavoro. Irrequietezza sentimentale deleteria.

Cancro - Esaminate tutte le possibili conseguenze prima di imbarcarvi in un'iniziativa di lavoro allettante ma a rischio. Solide le basi di una storia d'amore.

Leone - Essere disinvolti vi può aiutare negli affari, ma senza diplomazia non andrete lontano. In amore non lasciatevi incantare dalle apparenze.

Vergine - Dialogo sempre più difficile con i collaboratori, anche per colpa della vostra prevenzione. In amore non cantate troppo presto vittoria.

Bilancia - Avete delle amicizie preziose: è arrivato il momento di sfruttarle per dare un'accelerazione alla professione. L'amore vi tiene in ansia.

Scorpione - Nella professione avete dormito troppo sugli allori: è il momento di scuotersi e agire. In amore piacevoli sorprese.

Sagittario - Cercate di sdrammatizzare i problemi di lavoro: sarà più facile individuare le soluzioni giuste. Conquiste sentimentali in vista.

Capricorno - Nel lavoro dovrete muovervi con maggiore disinvoltura e sicurezza di voi stessi. L'amore vi appaga completamente.

Acquario - Nel lavoro non perdete le speranze: un'occasione arriverà. State vivendo una bella storia d'amore: non rovinate tutto per la gelosia.

Pesci - Le vostre ansie nel lavoro sono ingiustificate: siete preparati e molto intuitivi. In amore e' vicina una soluzione.

