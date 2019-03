L'oroscopo di sabato 2 marzo: importanti decisioni per il Toro

Cosa ci aspetta sabato 2 marzo secondo lo Zodiaco

Ariete - La vostra giusta ambizione vi consentirà di raggiungere le massime vette nella professione. Anche in amore ci vuole tenacia.

Toro - Dovrete mantenere le promesse che fate ai vostri collaboratori o non sarete più considerati affidabili. In amore decisioni importanti in vista.

Gemelli - Ancora qualche piccolo problema da risolvere e poi potrete realizzare il vostro progetto di lavoro. Non siate precipitosi o vedrete scappare la 'preda'.

Cancro - Se volete, nel lavoro, siete perfettamente in grado di aggirare un ostacolo improvviso. In amore siete ancora fragili.

Leone - Cercate di non perdere le staffe e tenere la lingua sotto controllo: la situazione nel lavoro è difficile. In amore gli ostacoli possono essere superati.

Vergine - iniziative di lavoro vanno meditate per questo dovrete agire solo se il momento è quello giusto. Un partner inafferrabile non dà garanzie.

Bilancia - L'insoddisfazione che vi trascinate dietro nel lavoro non deve essere sterile, ma deve stimolarvi a tentare nuove strade. Bene il cuore

Scorpione - Aspettate che la situazione sia più chiara prima di prendere qualunque nuova iniziativa nel lavoro. In amore l'ambiguità potrebbe costarvi cara.

Sagittario - Con un po' di buona volontà condurrete a termine un'iniziativa professionale che sembrava essersi arenata. Dagli affetti vi viene grande gioia.

Capricorno - Nella vostra professione potete raggiungere alte vette, ma non dovete dimenticare la diplomazia. In amore giocate a carte scoperte.

Acquario - Un fatto nuovo ed imprevedibile vi aprirà nuove e più interessanti prospettive professionali. L'orgoglio in amore può solo rovinare tutto.

Pesci - Siete molto sicuri di voi stessi e consapevoli delle vostre doti professionali: non resta che agire. In amore siate più spontanei.

