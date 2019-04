L'oroscopo di sabato 27 aprile: Scorpione, siete troppo esigenti

La giornata segno per segno

Ariete - Ormai siete molto insofferenti ad un lavoro di routine, cercate di trovare strade alternative. Le evasioni sentimentali possono costarvi care.

Toro - Piccole contrarietà nel lavoro non vanno drammatizzate, devono esservi invece di sprono. In amore le cose filano lisce.

Gemelli - Non vi conviene fare tante cose contemporaneamente: nel lavoro dovete avere delle priorità. L'amore bussa alla vostra porta.

Cancro - Con l'esperienza avete affinato il vostro fiuto negli affari: ne avrete altre conferme. Venere facilita nuovi incontri.

Leone - La tempestività e il fiuto sono le vostre armi vincenti per la carriera professionale. In amore si allenta la tensione.

Vergine - Certo state avendo una buona dose di fortuna ma i progressi nel lavoro sono anche merito vostro. In amore non lasciate nulla di intentato.

Bilancia - Potrete mettere in evidenza le vostre qualità in un incarico nuovo e interessante. Relazioni sentimentali movimentate.

Scorpione - Studiate bene le prossime mosse: la situazione nel lavoro è piuttosto ingarbugliata. In amore siete troppo esigenti.

Sagittario - Nel lavoro il momento è delicato e vi conviene muovervi con cautela e lungimiranza. Vita affettiva burrascosa.

Capricorno - Siete nelle condizioni di spirito migliori per elaborare un eccellente piano di azione nel lavoro. In amore non lasciatevi manipolare.

Acquario - Dopo tanto impegno nel lavoro si profila per voi una meritata promozione. Non abbiate paura di essere affettuosi.

Pesci - Nel lavoro fate progetti concreti senza inseguire utopie fuorvianti. Un'intesa di coppia va un po' vivificata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata