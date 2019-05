L'oroscopo di sabato 1 giugno: Acquario, sta per scoccare la scintilla

La giornata segno per segno

Ariete - Misurate i vostri mezzi prima di fare ambiziosi progetti di rilancio professionale. In amore non potete ottenere tutto subito.

Toro - Nel lavoro insistete nella vostra azione e vedrete che il successo coronerà i vostri sforzi. L'amore è dietro l'angolo.

Gemelli - Frenate l'impulsività se non volete compromettere il lavoro fatto fino ad ora. In amore non scoprite subito le vostre carte.

Cancro - State vivendo un momento professionale di confusione e disorientamento: siate prudenti. L'amore vi dà qualche pensiero, ma in fondo va bene.

Leone - Buone capacità organizzative vi faranno risparmiare tempo e denaro. In amore giudicate con la testa, ma soprattutto con il cuore.

Vergine - Potrete tranquillamente preparare il terreno per nuove iniziative di lavoro approfittando della calma estiva. In amore dovrete scegliere.

Bilancia - Una combinazione di lavoro occasionale potrà avere seri e positivi sviluppi nell'immediato futuro. In amore non arrendetevi troppo facilmente.

Scorpione - Nel lavoro l'incalzare degli eventi metterà alla prova il vostro autocontrollo e la vostra preparazione. In amore dubbi sempre più forti.

Sagittario - In questo periodo la vostra attività sta avendo un andamento incerto, ma non dovete allarmarvi. In amore vince chi fugge.

Capricorno - In questi giorni tutto vi sembra inutile nel lavoro: sforzatevi di reagire in fretta all'apatia. Un amore vi salverà dalla solitudine.

Acquario - Avete avuto una grande idea nel lavoro: ora però dovrete verificarne la fattibilità. Sta per scoccare una scintilla.

Pesci - State cercando nuove strade per la vostra realizzazione professionale: faticherete, ma le troverete. Un amore idilliaco da preservare.

