L'oroscopo di mercoledì 24 ottobre: Sagittario, batticuore inspiegabile

Ariete - Nel lavoro la fiducia in voi stessi vi aiuta a reagire positivamente ad un'improvvisa difficoltà. Crisi evitabile in amore.

Toro - Avete tante buone idee e una grande energia per realizzarle: il futuro nel lavoro vi sorride. In amore rischiate di prendere un abbaglio.

Gemelli - La situazione economica può essere gestita meglio e con maggiore prudenza: non è tempo di investimenti rischiosi. Incontro folgorante in serata...

Cancro - Tenete gli occhi bene aperti su una questione di lavoro piuttosto importante in evoluzione. C'è tutto il tempo per rendere più solido un rapporto affettivo.

Leone - Concentrate tutti i vostri sforzi per portare a termine nel modo migliore un incarico di lavoro delicato. Male l'amore.

Vergine - Una serie di felici combinazioni si presenteranno nei prossimi giorni: dovrete coglierle al volo. Progressi in campo sentimentale

Bilancia - Anche se avete fatto passi falsi nel lavoro non tutto è perduto: riuscirete a rimediare. Prospettive sentimentali stimolanti

Scorpione - Occorrono adeguate informazioni per fare concreti e realistici piani di lavoro. Non rifiutate un invito a cena da amici

Sagittario - Siete sulla rotta giusta per il vostro lavoro e non vi conviene scostarvene in assenza di positivi segnali. Batticuore inspiegabile.

Capricorno - Giornata nervosa per il lavoro con alti e bassi psicologici: cercate di recuperare presto l'equilibrio. Godete della compagnia degli amici.

Acquario - Giornata movimentata con avvenimenti che potrebbero aprirvi nuovi orizzonti professionali. L'amore vi dà una grande serenità

Pesci - Momento di alta tensione nei rapporti con i superiori: non è il caso di perdere il controllo. In amore vi state facendo solo del male.

