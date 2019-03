L'oroscopo di mercoledì 6 marzo: Ariete, basta nascondersi

Cosa ci aspetta mercoledì 6 marzo secondo lo Zodiaco.

Ariete - Se hai bisogno d'aiuto non nasconderti. Mostrasi troppo rigorosi nei confronti del premier rende più complicato il rapporto. Nel lavoro nuove prospettive

Toro - Vi sentite stanchi, nervosi e ogni tanto mettete alla prova anche la pazienza del partner. Serve più iniziative nel lavoro.

Gemelli - Pazienza e prudenza. Solo così farete i passi giusti nel lavoro. In amore non è il caso di recriminare

Cancro - Certi progetti di lavoro non vanno rimandati troppo, le cose potrebbero ingarbugliarsi. In amore non forzate troppo la situazione

Leone - Negli affari potete contare sugli appoggi altrui ma anche voi dovete impegnarvi al massimo. Il vostro fascino si conferma irresistibile

Vergine - Nel lavoro dovete stringere i tempi e passare all'azione: la situazione sta per modificarsi. In amore s'impone una svolta.

Bilancia - Giornata piena di impegni e di iniziative professionali stimolanti. Una persona vi attrae molto e non potete farci niente.

Scorpione - Vi attendono interessanti sorprese in campo professionale: seguite con attenzione gli eventi. Pericoloso ritorno di fiamma.

Sagittario - Siete ormai ad un passo da un'importante conferma delle vostre capacità professionali. L'incertezza in amore va chiarendosi.

Capricorno - Non c'e' niente di più sbagliato e pericoloso che fare castelli in aria nel lavoro. Un incontro folgorante allieterà la giornata

Acquario - Nella professione la vostra voglia di emergere sarà soddisfatta quanto prima. Sforzatevi di capire cosa non va nei rapporti di coppia.

Pesci - Amate buttarvi in imprese piuttosto coraggiose, ma il periodo delicato consiglia prudenza. Abbiate il coraggio di mostrare i vostri sentimenti.

