L'oroscopo di mercoledì 28 agosto: Scorpione, fidatevi del cuore

La giornata segno per segno

Ariete - Prendetevi una pausa prima di affrontare una situazione professionale nuova e con parecchie incognite. In amore aspettate tempi migliori.

Toro - Un pizzico di interesse in più per la vostra attività professionale può solo migliorare le cose. Una eccitante nuova relazione sentimentale.

Gemelli - Nel lavoro rischiate molte delusioni se non vi muovete con la dovuta cautela. In amore certe decisioni vanno meditate a lungo.

Cancro - Pretendente che si faccia chiarezza nei termini delle vostre collaborazioni professionali. Ottimo inizio per un amore nuovo di zecca.

Leone - Accettate un incarico di lavoro che la vostra lungimiranza giudicherà interessante. Evitate equivoci con il partner.

Vergine - È tempo di lavorare sodo e seriamente se volete dare una svolta alla professione. In amore non mancano le occasioni di nuovi incontri.

Bilancia - Guardate con un occhio più attento la situazione per capire in che direzione andare nel lavoro. L'amore procede alla grande.

Scorpione - Le critiche per ragioni professionali devono spronarvi a fare sempre meglio. Non c'è motivo di deprimersi. In amore fidatevi del cuore.

Sagittario - Non potete rispondere a una proposta di collaborazione prima di averci attentamente riflettuto. Rapporti affettivi seri.

Capricorno - Grazie al vostro equilibrio potrete uscire nel modo migliore da una delicata situazione lavorativa. I

Acquario - Usate la logica oltre all'istinto: nel lavoro non potete permettervi passi falsi. Non siete sicuri dei vostri sentimenti e vi conviene non sbilanciarvi.

Pesci - Nel lavoro non perdete le speranze: un'occasione arriverà. State vivendo una bella storia d'amore: non rovinate tutto per la gelosia.

