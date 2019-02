L'oroscopo di mercoledì 27 febbraio: Cancro, parlate chiaro con il partner

La giornata segno per segno

Ariete - Troppe incognite pesano su un vostro ambizioso progetto di lavoro: dovete ridimensionarlo. Il vostro fascino farà un'altra vittima.

Toro - Il lavoro procede bene e dovrebbe darvi presto grandi soddisfazioni. Non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti.

Gemelli - C'è solo una barriera da buttare giù per raggiungere la meta nella vostra attività: coraggio! Evitate colpi di testa in amore.

Cancro - La situazione lavorativa sta diventando stimolante e non vi sarà difficile avvantaggiarvene. Parlate chiaro con il partner.

Leone - Avete il vizio di voler risolvere tutti i problemi di lavoro in un sol colpo: non è possibile farlo al meglio. Siate tenaci e in amore sarete soddisfatti.

Vergine - In un clima di grande confusione nel lavoro forse riuscirete ad imporre le vostre idee. Bene le questioni di cuore.

Bilancia - Presto avrete la conferma della buona impostazione dei vostri affari e crescerà l'autostima. Intriganti avventure amorose.

Scorpione - Non fatevi condizionare negativamente dagli errori commessi nel lavoro, anzi fatene tesoro. Grande confusione nel settore sentimentale.

Sagittario - Troppa rigidità mentale può nuocervi in un momento di grandi cambiamenti nella pro

Capricorno - Appoggi non indifferenti vi aiuteranno ad arrivare in fretta al successo nella vostra attività. Un nuovo amore parte con il piede giusto.

Acquario - La vostra abilità professionale vi consentirà di volgere a vostro favore anche le situazioni più difficili. In amore non date nulla per scontato.

Pesci - Siete ancora in tempo per rivedere decisioni prese nel lavoro con una certa leggerezza. Novità in campo sentimentale.

