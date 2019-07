L'oroscopo di mercoledì 24 luglio: Vergine, siete carichi di fascino

La giornata segno per segno

Ariete - Avete coraggio, intelligenza ed esperienza: che aspettate a prendere iniziative coraggiose nel lavoro? I sentimenti vanno rafforzandosi

Toro - Potrete mettere in evidenza le vostre qualità in un lavoro nuovo e interessante. In amore avete bisogno di tempo per capire i vostri sentimenti

Gemelli - Una persona che in passato avete molto aiutato nel lavoro ora ricambierà il favore. Intraprendenza eccessiva in amore.

Cancro - Nella vostra professione potete raggiungere alte vette, ma non dovete dimenticare la diplomazia. In amore giocate a carte scoperte

Leone - Nella vostra attività professionale ormai siete davanti ad un bivio: dalla scelta dipenderà il vostro futuro. Mettete ordine nei rapporti affettivi.

Vergine - Nei prossimi giorni nel lavoro potrete dare il meglio di voi stessi. In amore siete molto complicati, ma avete un indiscutibile fascino.

Bilancia - Le occasioni giuste per dimostrare il vostro valore nel lavoro non mancheranno: continuate intanto ad impegnarvi. In amore evitate pettegolezzi spiacevoli.

Scorpione - La vostra notevole capacità di approfondimento e di valutazione vi farà fare una rapida carriera. Più fiducia nella persona amata.

Sagittario - Non tutto nel lavoro procede secondo i vostri piani, ma non per questo dovete rinunciare al vostro obiettivo. Rapporto promettente con un Leone.

Capricorno - Aspettate che la situazione sia più chiara prima di prendere qualunque nuova iniziativa nel lavoro. In amore l'ambiguità potrebbe costarvi cara.

Acquario - Avete tanta buona volontà e parecchie idee eccellenti: nel lavoro le prospettive migliorano. In amore un pizzico di mistero non guasta.

Pesci - Il lavoro è in una fase di grandi cambiamenti e trasformazioni: non avete nulla da temere. In amore da un pò di tempo siete troppo sospettosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata