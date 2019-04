L'oroscopo di mercoledì 1 maggio: Cancro, leggete nel vostro cuore

La giornata segno per segno

Ariete - Nel lavoro è arrivato il momento di rischiare, di mettersi in gioco anche con il rischio di perdere. In amore siete voi i più forti.

Toro - Buone capacità organizzative vi permetteranno di mandare in porto affari di un certo rilievo. Dubbi infondati in amore.

Gemelli - Nella professione siete partiti con il piede giusto su una strada ancora inesplorata. In amore non date credito ai pettegolezzi.

Cancro - Se ce la metterete tutta, già dai prossimi giorni, nel lavoro recupererete il tempo perso. L.

Leone - Giornata molto attiva e dinamica nel lavoro: i risultati non si faranno attendere. Non avete motivo di essere gelosi.

Vergine - Siete ormai troppo stressati per accettare nuovi impegnativi incarichi di lavoro. Siete troppo assillanti e gelosi in amore

Bilancia - Se non siete capaci di guardare lontano, in prospettiva, allora vi conviene fare progetti di lavoro a breve termine. Con gli amici avete un bel rapporto.

Scorpione - State giocando in modo troppo disinvolto nella vostra attività: aprite gli occhi. Ad una cena farete un incontro folgorante...

Sagittario - Vi sentite combattivi e intraprendenti: questo è il momento giusto per passare all'azione nel lavoro. Un amore a corrente alternata.

Capricorno - Il lavoro in questi giorni richiederà tutta la vostra attenzione: sono in atto cambiamenti importanti. Serenità ritrovata in amore.

Acquario - Buone prospettive di miglioramento economico si profilano dopo un incontro con una persona influente. Ottima la situazione sentimentale.

Pesci - Siete abbastanza concentrati: vi conviene impegnarvi di più in un momento delicato della professione. Ottime chance in amore.

