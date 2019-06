L'oroscopo di mercoledì 19 giugno, Sagittario, l'amore è a un bivio

La giornata segno per segno

Ariete - Impegnatevi a fondo per sistemare i vostri affari se non volete essere inconcludenti. In amore l'intuito vi aiuta.

Toro - Otterrete presto un grande successo e notevoli soddisfazioni lavorative, ma dovete frenare l'impazienza. La persona amata vi farà sognare.

Gemelli - Prendete nuovi contatti professionali: siete solo a metà del vostro cammino. La persona amata si aspetta gesti grandiosi.

Cancro - Incontri con persone molto diverse da voi vi apriranno nuovi orizzonti professionali. In amore cominciate ad osare.

Leone - Non sottovalutate gli incontri di lavoro in programma nei prossimi giorni: potrebbero offrirvi nuove occasioni. In amore siete ancora sulle difensive.

Vergine - Riuscirete a realizzare un progetto che vi sta molto a cuore e a superare lo scoglio economico. Con il partner sempre più intensi scambi di idee.

Bilancia - Per ottenere dei buoni risultati nel lavoro non si può certo improvvisare: fate un piano preciso e seguitelo. L'intraprendenza in amore sarà premiata.

Scorpione - Non pretendete troppo da voi stessi: nel lavoro siete troppo stanchi per pensare a nuove iniziative. Interessanti divagazioni con un Toro.

Sagittario - Nel lavoro dovrete affrontare seri ostacoli per arrivare alla meta: basta crederci fermamente e tenere duro. L'amore è ad un bivio.

Capricorno - Non aspettatevi facili appoggi: i risultati nella professione dipenderanno solo dai vostri meriti. Troppi dubbi da chiarire in amore.

Acquario - Con i sogni non si va lontano: quando fate dei nuovi progetti di lavoro state con i piedi per terra. Tira e molla snervante e pericoloso in amore.

Pesci - Non aspettate troppo che la situazione nel lavoro si sblocchi: cercate di forzare le cose. Sentimenti da rivalutare.

