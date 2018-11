L'oroscopo di mercoledì 14 novembre: Vergine, al cuore non si comanda

La giornata segno per segno

Ariete - Sarete molto favoriti dalla sorte nei vostri affari: evitate perciò colpi di testa. In amore non c'è motivo di accontentarsi.

Toro - Nel lavoro riuscirete a sfruttare al massimo una situazione ancora incerta, lavorando sodo fino in fondo. Il partner capirà

Gemelli - Sapete dove volete arrivare nel lavoro e allora andate dritti per la vostra strada. In amore ci vuole fiducia e le cose si aggiustano

Cancro - Giocate d'astuzia nella professione e saprete trovare delle valide alleanze. Momenti intensi con un fascinoso Leone.

Leone - Fidatevi del vostro fiuto e in questi giorni nella professione indovinerete tutte le mosse. Nella vita affettiva prendete una decisione coraggiosa

Vergine - La situazione nella professione è delicata ma siete perfettamente in grado di difendere i vostri interessi. A.

Bilancia - Nel lavoro all'improvviso avrete delle idee brillanti per bloccare una situazione complicata. In amore riconciliazione in vista

Scorpione - Guardate con occhi nuovi al vostro futuro professionale e farete ottime cose. Divertitevi, flirtate e rilassatevi finché potete

Sagittario - Avrete molta fortuna in tutte le trattative d'affari o finanziarie: siete sulla cresta dell'onda. In amore attenzione alle cotte.

Capricorno - L'esperienza e lo spirito d'avventura vi guideranno sulla strada del successo professionale. L'amore può aspettare.

Acquario - Nel lavoro giocate al meglio le vostre carte. Non fi siete accorti che un Ariete sta usando con voi una tattica di accerchiamento.

Pesci - Nel lavoro cercate di non complicarvi la situazione con troppe riflessioni pessimistiche. Chiarite un equivoco con il partner.

