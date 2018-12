L'oroscopo di martedì 4 dicembre: Vergine, grande felicità in amore

Ariete - La vostra energia dirompente a volte va frenata: soprattutto quando nel lavoro la situazione non è chiara. Un amore va consolidandosi.



Toro - Cercate di organizzare meglio la vostra attività altrimenti rischiate di combinare ben poco. Vivaci i rapporti interpersonali.



Gemelli - Nel lavoro c'è un problema che vi assilla: per risolverlo fatevi consigliare da una persona di fiducia. Movimentato il settore affettivo



Cancro - Avete deciso di migliorare la vostra preparazione professionale: avete fatto la scelta giusta. Tensione in amore.



Leone - La situazione nel lavoro è ancora molto confusa e non sarà facile muoversi senza sbagliare. Un amore stressante vi toglie il sonno.



Vergine - Mettete ordine nelle idee prima di pensare ai prossimi obiettivi nel lavoro. Momenti di grande felicità in amore



Bilancia - Nel lavoro anche se siete irritati, e giustamente, dovete evitare pericolosi pessimismi. In ballo c'è un'amicizia amorosa.



Scorpione - Siete ancora in tempo per rivedere decisioni prese nel lavoro con una certa leggerezza. Novità in campo sentimentale



Sagittario - Preparatevi ad affrontare una situazione insidiosa negli affari e con armi quasi spuntate. L'amore vi conforterà.



Capricorno - Giornata lavorativa stressante ma poco produttiva: pazienza, domani andrà meglio. In amore non arrendetevi mai



Acquario - Nel lavoro lasciate che la situazione si chiarisca e attendete il momento giusto per realizzare i vostri progetti. Possibile colpo di fulmine.



Pesci - Siete partiti con il piede sbagliato, ma ora la situazione nel lavoro sta volgendo a vostro favore. L'orgoglio in amore non porta niente di buono.

