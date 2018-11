L'oroscopo di martedì 27 novembre: Toro, in amore serve coraggio

Un'occasione del tutto inaspettata per il Capricorno che permetterà di fare passi avanti nella carriera

Cosa ci aspetta martedì 27 novembre secondo lo Zodiaco

Ariete - Sarete molto favoriti dalla sorte nei vostri affari, ma non dovete perdere un solo colpo. Enormi soddisfazioni in amore.

Toro - In questo periodo negli affari l'intuizione vi sarà di grande aiuto. In amore con un po' più di coraggio potrete arrivare a chi vi interessa.

Gemelli - Sforzatevi di evitare incomprensioni con le persone che lavorano in pool con voi. Serve un po' di riposo. In amore frenate la vostra immotivata gelosia.

Cancro - Nel lavoro la vostra situazione ha bisogno di un'intuizione geniale: siete in grado di averla. Nel rapporto di coppia siate più comprensivi e tutto andrà meglio.

Leone - Se volete puntare in alto nel lavoro dovete impegnarvi al massimo e scoprire le vostre carte con i superiori. Un amore da non buttare via.

Vergine - Cercate di condurre in porto un progetto professionale che vi sta impegnando da parecchio tempo. In amore una mossa sbagliata potrebbe perdervi.

Bilancia - Dinamismo, coraggio e intraprendenza fanno di voi una persona vincente nella professione. Con il partner il cinismo non vi aiuta.

Scorpione - Le iniziative professionali in corso sono numerose e conviene stringere i tempi. In serata farete un incontro che potrebbe cambiarvi la vita.

Sagittario - Nell'ambiente di lavoro avete la tendenza a fare di testa vostra: vi conviene non irritare i superiori. Un incontro folgorante in casa di amici.

Capricorno - Oggi vi si presenterà un'occasione del tutto inaspettata per fare passi avanti nella carriera. In amore siete troppo aggressivi e poco comprensivi.

Acquario - Siete dei formidabili lavoratori e in più avete proprio il fiuto per le iniziative giuste: i capi vi apprezzano sempre più. L'amore va a singhiozzo ma durerà poco.

Pesci - Avete già perso troppo tempo: prendete in fretta una decisiva iniziativa di lavoro. Movimentate un amore che accusa i segni del tempo.



