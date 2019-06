L'oroscopo di martedì 25 giugno: Bilancia, la fortuna vi aiuta

Ariete - La situazione nel lavoro è cambiata rapidamente e sarete costretti a rivedere un vostro progetto. In amore vi complicate sempre la vita.

Toro - State facendo dei progetti di lavoro un po' troppo complicati, ridimensionateli. In amore non abbiate fretta.

Gemelli - Contrattempi e lungaggini burocratiche rallentano la realizzazione di un progetto di lavoro. In amore siete troppo esigenti.

Cancro - Spesso mostrarsi troppo sicuri di sè con i superiori può fare più danni che altro. Rifletteteci. In amore spunta un concorrente agguerrito.

Leone - Non perdete tempo prezioso in questioni di lavoro di secondaria importanza: l'obiettivo è vicino. In amore progressi in vista.

Vergine - Avete ottime carte in mano: tutto sta a saperle giocare al meglio nella professione. Un amore ancora fragile si rafforzerà.

Bilancia - Entro marzo prenderete la decisione di dare una svolta alla vostra attività. In amore la fortuna vi aiuta ma non dovete abusarne.

Scorpione - Un buon equilibrio interiore vi aiuterà a prendere una decisione importante nella professione. Maggiore comprensione per il partner.

Sagittario - Vi sentite in ottima forma e pronti a gettarvi con molto slancio nelle nuove iniziative di lavoro. Non fate salti nel buio in amore.

Capricorno - Conoscerete persone molto preparate nella vostra professione e potrete trarne vantaggio. Un rapporto affettivo senza garanzie di durata.

Acquario - State agendo con molta abilità e diplomazia e la stima dei superiori aumenterà. Nei rapporti privati ci vuole maggiore disinvoltura.

Pesci - Avete tutti gli elementi necessari per fare un progetto di lavoro che metta in rilievo le vostre qualità

