L'oroscopo di martedì 20 novembre: Vergine, l'amore migliora

Ariete - Vi attendono grandi battaglie nel lavoro e con un po' di intelligenza potete vincerle tutte. In amore siete troppo diffidenti

Toro - Non ostinatevi in un'iniziativa professionale che non sta andando come previsto. L'amore non va sprecato

Gemelli - Un affare andrà presto in porto grazie all'intervento insperato di una persona influente. L'amore è in crisi

Cancro - Nel lavoro dovete insistere se volete ottenere una maggiore autonomia decisionale. Il cinismo non si concilia con l'amore

Leone - Un incontro inaspettato nei prossimi giorni favorirà un vostro progetto professionale. In amore la diffidenza vi blocca

Vergine - Non abbiate paura di rischiare negli affari: siete molto preparati e avete un gran fiuto. In amore le cose vanno migliorando sensibilmente.

Bilancia - Qualcuno nell'ambiente di lavoro progetta di colpirvi alle spalle: non fatevi cogliere di sorpresa. L'amore sta diventando importante per voi.

Scorpione - Nel lavoro dovete frenare l'impazienza: non ci sono ancora le condizioni per un salto di qualità. Date di più e l'amore non vi deluderà

Sagittario - Dovete imparare a fare una selezione degli impegni professionali da prendere: non potete fare tutto. In amore imparate a dire di no

Capricorno - La situazione professionale non è ancora matura per il grande salto di qualità: pazientate. Avete trascurato troppo il partner: correte ai ripari.

Acquario - Valutate attentamente ogni possibile percorso nel lavoro: ne va del vostro futuro. La persona amata vi dà più di quanto meritiate.

- Un eccellente inizio per una nuova collaborazione: vi riserverà parecchie soddisfazioni. In amore state controllando troppo gli impulsi

