L'oroscopo di martedì 20 agosto: Acquario, in amore non avete rivali

La giornata segno per segno

Ariete - Siete molto ambiziosi e nel lavoro per voi non esistono missioni impossibili. Rapporti affettivi fragili.

Toro - Non troppo favorite le iniziative professionali: il momento è delicato. In amore battetevi fino in fondo.

Gemelli - Approfittate dal dinamismo odierno per concludere ottime transazioni d'affari. Il partner merita tutta la vostra comprensione.

Cancro - Se riuscirete ad allargare il vostro campo d'azione avrete maggiori soddisfazioni professionali. L'amore vi dà qualche pensiero.

Leone - Andate avanti per la vostra strada senza preoccuparvi degli ostacoli nel lavoro. In amore non potevate scegliere meglio.

Vergine - Non è questo il periodo giusto per avviare nuove attività o cambiare direzione nel lavoro. In amore è tempo di essere più sciolti.

Bilancia - Non sfogate i vostri malumori nell'ambiente di lavoro, eviterete pericolose tensioni. In amore avete fiuto, non c'è dubbio.

Scorpione - Non siete molto convinti di un incarico affidatovi da un superiore: parlategliene. Fate autocritica in amore.

Sagittario - Nel lavoro non potete più temporeggiare: dovete affrontare una realtà che non vi piace. L'amore vi darà la forza.

Capricorno - Questo è il momento della riflessione: eviterete salti nel buio nel lavoro. Atmosfera idilliaca in amore

Acquario - Le possibilità di successo nella vostra attività sono in continuo aumento: non sprecatele. In amore non avete rivali.

Pesci - Cercate di smussare alcuni lati del vostro carattere se volete avere rapporti proficui con i collaboratori. In amore troppa esitazione.

