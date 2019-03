L'oroscopo di martedì 19 marzo: Pesci, una storia va troncata

Ariete - Nel lavoro avete imboccato la strada giusta e i risultati ve lo confermeranno molto presto. Attenzione ai tradimenti.

Toro - Finora nel lavoro siete stati poco attenti e molto dispersivi: non ne può venire niente di buono. Un'amicizia sta diventando qualcosa di più.

Gemelli - Nel lavoro non abbiate paura di uscire allo scoperto e di mettere le carte in tavola. In amore ci vuole determinazione.

Cancro - Un po' di autocritica nel lavoro può farvi solo del bene: vi eviterà di ripetere gli stessi errori. In amore fate chiarezza.

Leone - Il lavoro che state svolgendo in questi giorni è molto delicato ed esige il confronto con un esperto. Incontri serali molto intriganti...

Vergine - Vi conviene rimettere mano ad un progetto di lavoro modificandolo sulla base dei nuovi eventi. Combattete la routine in amore.

Bilancia - Avete esitato fin troppo: nel lavoro è arrivato il momento di farvi avanti con decisione. Sviluppi imprevisti in amore.

Scorpione - Fate ancora qualche sforzo e poi grazie anche alla diplomazia nel lavoro farete il salto di qualità. Ottime chance in amore.

Sagittario - Non sarà semplice trovare collaboratori che siano in sintonia con voi: armatevi di pazienza e diplomazia. In amore non tutto è perduto.

Capricorno - Cercate di analizzare con lucidità la situazione e soltanto dopo potrete cercare di fare nuovi affari. In amore avanti a piccoli passi.

Acquario - Ancora un po' di pazienza e poi nella vostra attività si presenteranno occasioni fortunate. L'amore bussa alla vostra porta, non potete evitarlo.

Pesci - Riuscirete a dare il meglio nell'affrontare un'emergenza delicata nel lavoro: i superiori lo apprezzeranno. Una storia va troncata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata