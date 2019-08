L'oroscopo di martedì 13 agosto: Leone, siete sulla strada giusta

Ariete - Le vostre felici intuizioni vi aiuteranno a risolvere un delicato problema di lavoro. Incontri imprevisti e stimolanti.

Toro - State attraversando un periodo di grande creatività nel lavoro: sfruttatelo al massimo. In amore trovare un'oasi di serenità.

Gemelli - Avete delle idee innovative e tanta voglia di fare, ma nel lavoro dovete aspettare il momento adatto. Vita amorosa caotica.

Cancro - Non potete permettervi troppe pause nel lavoro: la situazione è in rapida evoluzione e vi conviene sfruttarla. Bene il cuore.

Leone - Nel lavoro dovete essere pronti a battere il ferro quando è caldo: mantenetevi vigili. In amore siete .

Vergine - Non fate un passo, non prendete un'iniziativa nel lavoro che non sia valutata attentamente. In amore attenzione ad un rivale agguerrito.

Bilancia - Il vostro senso degli affari va sviluppandosi rapidamente e i successi saranno copiosi. Innamoramento fulminante.

Scorpione - Potete perfettamente imporre la vostra personalità e le vostre idee nel mondo del lavoro. In amore una conquista non sarà facile.

Sagittario - Una allettante proposta di collaborazione arriva da una persona di cui non vi fidate molto: riflettete. Con l'orgoglio in amore non si va molto lontano.

Capricorno - Evitate discussioni sterili e andate avanti nel lavoro sulla base dei progetti preparati: avrete successo. L'amore vi rende allegri.

Acquario - Nel lavoro è periodo difficile è dietro le spalle: ora si appianerà qualsiasi ostacolo. Vita affettiva sempre più intensa.

Pesci - Oggi vi conviene essere molto vigili: nel lavoro può succedere di tutto e possono capitare anche delle opportunità. Vita affettiva molto stimolante.

