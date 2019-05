L'oroscopo di lunedì 6 maggio: Leone, non è amore ma una semplice cotta

Cosa ci aspetta lunedì 6 maggio secondo lo Zodiaco

Ariete - In questo momento delicato per il lavoro vi conviene consultarvi con qualcuno che vi dia un parere lucido e sincero. Serenità in amore.

Toro - Si profilano buone opportunità nel lavoro: saperle sfruttare al massimo dipenderà dalla vostra abilità. Prudenza in amore

Gemelli - Giornata lavorativa impegnativa: sforzatevi di coordinare al meglio gli impegni presi. In amore e' meglio togliervi subito ogni dubbio o riserva.

Cancro - Non avete grossi problemi da superare oggi nel lavoro: approfittatene per recupera il tempo perso. In amore non forzate le situazioni.

Leone - Nel lavoro state vivendo un periodo di grande creatività: vi consentirà di fare rapidi passi avanti. State scambiando per amore una semplice cotta.

Vergine - Non volete ammettere che gli errori commessi nel lavoro sono dipesi solo da voi: fatelo al più presto. In amore possibile un accomodamento.

Bilancia - Dimostrerete un grande coraggio affrontando le nuove sfide che vi attendono nella professione. Clima di grande e intenso amore

Scorpione - Vi attendono interessanti sorprese in campo professionale: seguite con attenzione gli eventi. Pericoloso ritorno di fiamma.

Sagittario - Finora avete tirato a campare: è arrivato il momento di dimostrare ai superiori le vostre capacità. I vostri desideri in amore si realizzeranno.

Capricorno - Muovendovi con la dovuta prudenza nel campo degli affari otterrete ottimi risultati, anche se non subito. Entusiasmante ritorno di fiamma.

Acquario - Nel lavoro frenate l'impazienza e fate un solo passo alla volta. Da un incontro casuale potrebbe nascere qualcosa di bello.

Pesci - Siete pieni di idee e di inventiva: mettetele a frutto e farete una brillante carriera. Dimostrate il vostro affetto a chi vi ama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata