L'oroscopo di lunedì 27 maggio: Toro, cogliete un'occasione

La giornata segno per segno

Ariete - Oggi dovete stare in guardia: potreste avere spiacevoli sorprese dovendo trattare affari importanti. In amore avete fatto la scelta giusta.

Toro - Vi sentite intraprendenti, pieni di voglia di agire e di lanciarvi in nuove avventure professionali. Cogliete l'occasione. Sta per nascere un amore.

Gemelli - Queste giornate di tregua vi permetteranno di riacquistare la serenità che serve per prendere decisioni importanti negli affari. Un amore cresce velocemente.

Cancro - Non nascondete le vostre perplessità ad un superiore che vorrebbe affidarvi un incarico delicato. In amore tutto va secondo i vostri desideri.

Leone - Nel lavoro battetevi con determinazione ma per obiettivi precisi. Non mollate la presa di fronte alle difficoltà. In amore è un gran momento.

Vergine - Un maggiore dialogo con i collaboratori porterà ad una svolta positiva per i vostri affari. L'amore vi dà molto: cercate di conservarlo.

Bilancia - Se volete evitare spiacevoli imprevisti quando fate un progetto di lavoro curate anche i dettagli. Sta per sbocciare, imprevisto, un grande amore.

Scorpione - Affrontate con decisione e una certa durezza un collega che tenta di ostacolarvi in tutti i modi. In amore con le ripicche non si va lontano.

Sagittario - Nel lavoro andate dritti allo scopo senza troppi sentimentalismi. Il momento è favorevole. In amore rischiate di perdere il controllo.

Capricorno - Se il lavoro non vi soddisfa aguzzate l'ingegno e cominciate a guardarvi intorno. In amore vi attraggono solo le situazioni pericolose.

Acquario - Tenete gli occhi bene aperti su una questione di lavoro piuttosto importante in evoluzione. C'è tutto il tempo per rendere più solido un rapporto affettivo.

Pesci - È il momento di cogliere i segnali positivi che arrivano nel vostro settore professionale. In amore avete sempre maggiori dubbi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata