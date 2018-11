L'orosocpo di lunedì 26 novembre: Bilancia, l'amore è dietro l'angolo

Ariete - Se terrete a freno l'impulsività riuscirete ad arrivare ad un accordo professionalmente proficuo. Non permettete al partner di ferirvi.

Toro - Nel lavoro non potete condizionare a farvi dominare dalla pigrizia: rischiate di fare solo passi indietro. In amore la conquista non sarà facile.

Gemelli - I risultati nel lavoro dipendono anche dalla capacità organizzativa: avete sottovalutato la cosa. In amore aspettate tempi migliori.

Cancro - Non prendete decisioni di lavoro sull'onda dell'irritazione: non siete abbastanza lucidi per prendere la giusta posizione. Bene il cuore.

Leone - Siete in grado di apportare utili cambiamenti al vostro programma di lavoro sull'onda di un'emergenza. In amore guai in vista.

Vergine - Nel lavoro state attraversando una fase di transizione: potrà essere occasione di crescita. Se siete single guardatevi intorno.

Bilancia - È arrivato il momento di imbarcarsi in nuove esaltanti avventure professionali. Accresceranno il vostro prestigio. L'amore è dietro l'angolo.

Scorpione - Usate la logica oltre all'istinto: nel lavoro non potete permettervi passi falsi. Non siete sicuri dei vostri sentimenti e vi conviene non sbilanciarvi.

Sagittario - Essere ottimisti va bene, ma essere incoscienti nella professione costituisce un grosso rischio. Mettete alla prova i sentimenti del partner.

Capricorno - Le difficoltà nascono dalla vostra fretta di sfondare nella professione: ora non ci sono le condizioni. In amore guardate in faccia la realtà.

Acquario - Nel lavoro trovandovi in situazioni ambigue vi conviene sfruttare esperienza ed intuito, senza paura. Per l'amore è un momento delicato.

Pesci - Dovete mettere ordine nei vostri progetti professionali stabilendo delle priorità. Un incontro folgorante in serata.

