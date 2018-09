L'oroscopo di lunedì 24 settembre: burrascosi rapporti di coppia per la Vergine

Cosa ci aspetta lunedì 24 settembre secondo lo Zodiaco

Ariete - Nel lavoro vi difendete bene e riuscite sempre a parare i colpi della sfortuna. In amore siete troppo insofferenti ai legami.

Toro - Non compromettete l'esito di alcune iniziative di lavoro solo per qualche scatto di nervi dettato dall'impulsività. In amore siate chiari.

Gemelli - Il momento non e' dei migliori per nuove avventure professionali: accontentatevi di piccoli passi avanti. Sentimenti da mettere alla prova

Cancro - Rallentate con le iniziative professionali: la situazione è ancora confusa e in evoluzione. Serata interessante con gente piacevole

Leone - Non lasciatevi distrarre da troppe questioni secondarie: nel lavoro puntate dritti all'obiettivo. Avete un debole per gli occhi azzurri: siate cauti.

Vergine - Impegnatevi a fondo nel lavoro: il momento potrebbe essere decisivo per la vostra carriera. Burrascosi i rapporti di coppia.

Bilancia - Non rimandate noiosi impegni di lavoro se volete dedicarvi poi a nuovi progetti.

Scorpione - La vostra creatività si orienta verso orizzonti professionali sempre più ampi. Vi sentite intrappolati in una storia d'amore.

Sagittario - In attesa che capiti l'occasione giusta per rilanciare la professione limitatevi a poche iniziative. In amore non potete pretendere di più.

Capricorno - Periodo piuttosto inconcludente sul fronte lavorativo: ma verranno tempi e occasioni migliori. L'amore non deve essere tutto per voi

Acquario - Grazie alla vostra concretezza unita alla determinazione negli affari siete vincenti. In amore non mostratevi troppo sicuri di voi stessi.

Pesci - Se nella vostra attività mettete un impegno discontinuo non potete lamentarvi degli scarsi risultati. Un amore speciale vi attende.

