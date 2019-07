L'oroscopo di lunedì 22 luglio: Vergine, l'amore va e viene

La giornata segno per segno

Ariete - Cercate di misurare le parole, soprattutto quando esaminate la situazione con i vostri collaboratori. In amore maggiore spontaneità.

Toro - Siate pazienti e prudenti: in questo momento non dovete fare pressioni per ottenere quello che vi preme nel lavoro. Svolta nei sentimenti

Gemelli - Oggi riuscirete a dare il meglio di voi stessi nel lavoro e farete ricredere i superiori. Avete bisogno di un rapporto affettivo stabile.

Cancro - Alle volte i problemi professionali piu' delicati non vanno presi di petto, ma aggirati. In amore avete un comportamento ambiguo.

Leone - Una proposta di lavoro apparentemente molto allettante nasconde, di solito, qualche trappola. Eccellente equilibrio di coppia.

Vergine - State pensando a nuove iniziative professionali, ma dovete studiare ogni mossa con estrema accuratezza. L'amore va e viene.

Bilancia - Non perdete mai il controllo della situazione: rischiate di compromettere il lavoro svolto finora. Grande euforia in amore.

Scorpione - Nel lavoro la situazione e' piuttosto promettente, ma voi dovete impegnarvi a fondo. In amore siete troppo condizionati dalla gelosia.

Sagittario - Aumentano le vostre chance professionali: valutate a fondo ogni possibile percorso. In amore una conquista difficile da mantenere.

Capricorno - Frenate l'impulsività se non volete compromettere i risultati raggiunti finora nel lavoro. In amore avreste dovuto imparare la lezione.

Acquario - Dialogo sempre più difficile con i collaboratori, anche per colpa della vostra prevenzione. In amore non cantate troppo presto vittoria.

Pesci - Oggi dovrete dar prova di grande coraggio, calma e adattabilità di fronte ad un'emergenza nel lavoro. Buone prospettive in campo sentimentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata