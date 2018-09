L'oroscopo di lunedì 1° ottobre: Bilancia, crisi passeggera in amore

La giornata segno per segno

Ariete - I progetti di lavoro vanno preparati con cura e con grande realismo: solo così potranno realizzarsi. Allegria nei rapporti affettivi.

Toro - Seguite il vostro intuito e agite in fretta: nella professione spiazzerete la concorrenza. Ottimo clima per la crescita di un sentimento.

Gemelli - Presto vi sarà affidato un incarico prestigioso che confermerà tutta la stima dei superiori. In amore vi perdete in facili avventure.

Cancro - Situazione lavorativa incerta e confusa, non per questo dovete impegnarvi di meno. I rapporti di amicizia stanno diventando più intensi.

Leone - Cercate di non drammatizzare i problemi di lavoro e andate avanti con determinazione. Date al partner la possibilità di spiegarsi.

Vergine - Nel lavoro cercate di tenere sempre in pugno la situazione: solo così non sarete colti alla sprovvista dagli eventi. Un grande successo in amore.

Bilancia - Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro per la vostra imprudenza, ma dovete mettercela tutta. Crisi passeggera in amore.

Scorpione - Passata l'apatia nella professione siete in grado di elaborare grandi strategie. Incontri eccitanti in serata, se dureranno dipenderà anche da voi.

Sagittario - Nel lavoro vivete un momento di grande confusione: chiaritevi le idee prima di prendere iniziative. Ottimi i rapporti d'amore.

Capricorno - Staccarsi dalle vecchie abitudini e dalle vecchie logiche sarà utile per il futuro lavorativo. Possibili nuove conoscenze interessanti.

Acquario - I consigli di un esperto saranno decisivi per farvi imboccare la strada giusta nella professione. Buoni i rapporti di coppia

Pesci - Non abbiate fretta se volete raggiungere ambiziosi obiettivi professionali: non ci sono ancora le condizioni. È il momento delle grandi passioni

