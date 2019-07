L'oroscopo di lunedì 1 luglio: Sagittario, in amore siete fragili

Ariete - Situazione professionale pesante e stressante: siate ottimisti e supererete il brutto periodo. In amore cambiate tattica.

Toro - Prima di prendere un'iniziativa di lavoro studiate bene tutte le prossime mosse. I rapporti affettivi si stanno raffreddando.

Gemelli - Non scoraggiatevi alle prime difficoltà sorte mentre state svolgendo un nuovo incarico. In amore combattete la nostalgia del passato.

Cancro - Senza fare drammi sedetevi a tavolino e con freddezza trovate una soluzione ad un improvviso problema di lavoro. L'amore è più forte dei vostri calcoli.

Leone - È arrivato il momento di raccogliere quello che avete seminato nella professione. Attenzione però a non montarvi la testa. Felicità in amore.

Vergine - Vi sentite pieni di ottimismo e di energie: nel lavoro potrete fare passi avanti consistenti. Prudenza in amore.

Bilancia - Nel lavoro siete in una fase di riflessione. Vivete una storia d'amore attimo per attimo: è già abbastanza

Scorpione - Nel lavoro la situazione sta diventando complessa e dovrete giocare con perizia le vostre carte. Incontro sentimentale imprevisto e folgorante.

Sagittario - Evitate gli azzardi: in questo periodo per gli affari i segnali non sono del tutto positivi. In amore siete ancora fragili dopo una delusione.

Capricorno - Avete un grande senso pratico e la capacità di capire esattamente quali sono i rischi nel vostro lavoro. Maggiori slanci in amore.

Acquario - Vi si presenteranno ottime occasioni per soddisfare le vostre ambizioni professionali. In amore siate più concilianti.

Pesci - È arrivato il momento di fare delle scelte di campo precise nella vostra attività. In arrivo novità sentimentali molto stimolanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata