L'oroscopo di lunedì 17 settembre: Scorpione, ascoltate il cuore

Ariete - Prima di prendere una posizione netta nel lavoro cercate di chiarirvi le idee e gli obiettivi. L'amore potrà darvi di più se ci saprete fare.

Toro - L'insoddisfazione professionale vi fa sentire irrequieti, ma è la molla per il miglioramento. In amore un po’ di tolleranza non guasta

Gemelli - Non c'è nessun ostacolo nel lavoro che non possiate superare per questo non c'è motivo di preoccuparsi. L'amore è ben riposto.

Cancro - Cercate di gestire con saggezza e lungimiranza la vostra posizione professionale. In amore non ci sono ostacoli insormontabili

Leone - Nel lavoro evitate i facili entusiasmi: potrebbero portarvi rovinosamente fuori strada. Frenate la gelosia e i rapporti miglioreranno.

Vergine - Fate uno sforzo di concentrazione e cercate di trovare la soluzione più appropriata a un delicato problema di lavoro. Favorita la vita affettiva.

Bilancia - Nel lavoro una serie di felici combinazioni apre la giornata: afferratele al volo. Lento ma costante il miglioramento in amore.

Scorpione - Ottime capacità mentali e progetti ambiziosi fanno di voi una persona dal brillante avvenire professionale. Ascoltate il cuore non il cervello.

Sagittario - State attraversando una fase di transizione negli affari, pazientate prima di prendere una decisione importante. Afferrate al volo l'amore.

Capricorno - Evitate gli azzardi economici, le iniziative professionali rischiose: il momento non è buono. Un amore stenta ad andare avanti: prendete una decisione.

Acquario - L'inventiva e la preparazione professionale vi aiuteranno ad uscire da una situazione di emergenza. Il bisogno di affetto vi rende vulnerabili.

Pesci - In questo periodo nel lavoro sarà indispensabile prendere decisioni rapide: potete farcela. In amore siete troppo distaccati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata