L'oroscopo di giovedì 1 novembre: Leone, grandi emozioni...

La giornata segno per segno

Ariete - L'efficienza e la determinazione che dimostrate nello svolgimento del lavoro saranno ricompensate. Attenzione alle cotte.

Toro - Non perdete fiducia nelle vostre capacità anche se fino ad oggi non sono arrivati i giusti riconoscimenti nel lavoro. Un incontro folgorante in serata.

Gemelli - Qualcosa di molto positivo sta per verificarsi nel vostro settore professionale: approfittatene. In amore imparate a perdonare.

Cancro - Non sottovalutate l'importanza delle amicizie per avere successo nella professione. Riappacificazione inaspettata con il partner.

Leone - Presto raggiungerete una tappa importante nella vostra attività professionale, ma conviene muoversi con cautela. Grandi emozioni...

Vergine - Siete in grado di portare a termine egregiamente un incarico di lavoro senza ricorrere all'aiuto di nessuno. Vittoria in amore.

Bilancia - Riuscirete a mandare in porto un progetto professionale che vi sta a cuore da molto tempo. Svolta nella vita affettiva.

Scorpione - In questo periodo vi conviene evitare discussioni nel lavoro e rinviare decisioni importanti. L'amore appare inafferrabile: non è così.

Sagittario - Con un certo realismo modificate in base alle nuove condizioni i progetti professionali già elaborati. In amore tenete duro.

Capricorno - Nel lavoro proseguite spediti verso la meta prefissata senza tenere conto dell'opinione di qualche saccente. In amore vale la pena mettersi in gioco.

Acquario - Parlate ai superiori di una vostra idea che si rivelerà presto vincente. In amore non sapete ancora cosa cercate.

Pesci - La vostra giornata lavorativa comincia sotto i migliori auspici e rivelerà positive sorprese. In amore lasciate il segno.

